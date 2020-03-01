Причины скачков курса доллара назвали Эксперты

Как напомнил аналитик, в понедельник и вторник он активно дорожал, в среду и четверг почти столь же активно снижался, а в последний день недели вновь вернулся к росту.

В течение последней недели доллар на межбанке демонстрировал активные "качели" с достаточно высокой внутридневной волатильностью. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Происходящее связано исключительно с политическими процессами, отставкой старого Кабмина во главе с премьером и назначением нового", - добавил он.

Напомним, Верховная рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила премьером Дениса Шмыгаля.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Раде заявил, что читает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев.