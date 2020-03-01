Усилили падение цены на нефть, за день Brent подешевела на 8%

Сообщается, что цены на нефть снижаются на фоне провала переговоров ОПЕК и России о снижении добычи нефти. По состоянию на 17:00 по Киеву цены снижались до 46,12 доллара за баррель, что почти на 8% или на 4 доллара ниже предыдущего дня.

Цены на нефть североморской марки Brent в течение торгов 6 марта упали почти на 8% - до 46 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

В последний раз баррель Brent торговался ниже этого уровня 10 июля 2017 года.