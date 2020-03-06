Аналитики по инвестициям рекомендуют воздержаться от вложений в гособлигации Украины

"Мы рекомендуем инвесторам избегать государственного долга Украины хотя бы до тех пор, пока не поступит четкое и однозначно позитивное сообщение от МВФ по Украине", - говорится в отчете.

Ведущая украинская инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует воздержаться от вложений в гособлигации Украины до позитивного сигнала от Международного валютного фонда (МВФ) о продолжении кредитования страны. Об этом сообщило в воскресенье украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на аналитический отчет компании.

Инвестиционная компания обратила внимание на риски срыва сотрудничества Украины с МВФ после смены правительства. "Мы не видим возможности для нового кабинета [министров] сделать что-то лучше, чем предыдущий. Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году", - говорится в отчете. В компании также выразили опасение, что новое правительство будет придерживаться популистской политики вместо структурных реформ, а также возвратит контроль олигархов за принятием решений в стране.

Вместе с тем Concordе Capital не исключила возможность новой сделки с МВФ. "Если основным требованием фонда останется принятие закона, препятствующего денационализации Приватбанка, шанс на сделку будет", - резюмируют аналитики.

Верховная рада Украины на внеочередном заседании 4 марта приняла отставку кабинета министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком. В тот же день новым премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, частично был переизбран состав правительства, в настоящее время вакантными остаются четыре министерских кресла.

Шмыгаль, вступив на пост премьера, уже заявил, что его правительство будет продолжать сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организации. Новый министр финансов Игорь Уманский 6 марта провел первую встречу в этой должности с постоянным представителем МВФ на Украине Йостом Люнгманом. По итогам переговоров он заявил, что продолжение активного сотрудничества с МВФ является безусловным приоритетом для Украины. Министр добавил, что правительство в настоящее время стремится договориться с МВФ о новой программе расширенного финансирования.

Сотрудничество с МВФ

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Она заменит принятую год назад программу кредитования "стенд-бай" на $3,9 млрд, по которой Киев получил только около $1,4 млрд.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил в декабре, что решение МВФ о выделении транша Украине ожидается в первом квартале 2020 года.