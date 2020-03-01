Резкий скачок курса доллара до конца недели спрогнозировали аналитики

До конца недели при обострении паники на мировых рынках курс может резко подняться до 26 гривен за доллар. Об этом РБК-Украина рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

По его словам, в нынешней ситуации на открытии рынка 10 марта есть все шансы для того, чтобы курс превысил отметку 25,70 гривен за доллар.

"При обострении паники мы можем смело выйти до конца недели к курсу в 26,00", - отметил Пархоменко.

Он также подчеркнул, что падение украинской валюты до 30 гривен за доллар маловероятно, поскольку Национальный банк будет снижать волатильность курса.

"…чтобы он в моменте не вырос до 30 гривен. Как на прошлой неделе, когда курс откатил от 25", - добавил аналитик.