Рост цен на нефть превысил 7%

Рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне во вторник превысил 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 5:00 по киевскому времени котировки достигли отметки в 36,79 доллара за баррель, что на 2,43 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Растет и стоимость нефти марки WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 6,1% до отметки 33,03 доллара за баррель.

Напомним, на прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.