Падением индексов открылись фондовые торги в Токио

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций опустился на 3,77%, до отметки 19448 пунктов.

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи во вторник упали почти на 3, 8%, реагируя на обвал фондовых рынков США и других стран. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 3,19%, до 1377,55 пункта.

В понедельник основные показатели Токийской биржи потеряли около 5%.

Напомним, по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти значительно снизились ключевые индексы.