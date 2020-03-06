Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с. Об этом сообщает AFP.
Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля
Как отмечается, это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля.
Поставки нефти в апреле увеличит Saudi Aramco
Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с. Об этом сообщает AFP.
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