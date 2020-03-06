Поставки нефти в апреле увеличит Saudi Aramco

Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с. Об этом сообщает AFP.

Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля

Как отмечается, это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля.