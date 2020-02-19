На межбанке курс доллара резко вырос

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,3300 - 25,3500 грн/доллар, евро 28,7774 - 28,8058 грн/евро, российский рубль 0,3515 - 0,3520 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:56 10 марта 2020 года резко взлетел по сравнению с закрытием предыдущей сессии - до 25,35 гривны в продаже, прибавив 34 копейки. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки - до 28,80 гривны за евро.

Отметим, 7 марта перед длинными выходными торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0100 грн/доллар, евро 28,3498 - 28,3838 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс на уровне 24,92 гривны за доллар. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара растет на фоне обвала мировых рынков и цен на нефть. Накануне индексы ведущих фондовых бирж упали из-за резкого снижения цен на Brent, которое является рекордным с 1991 года. Нефть, в свою очередь, подешевела после срыва сделки стран-участниц ОПЕК+, которые должны были договориться о сокращении уровня добычи.