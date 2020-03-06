По состоянию на 13:50 по киевскому времени цены на Brent достигли отметки в 37,71 доллара за баррель (+3,35 доллара). Это на 9,75% выше по сравнению с ценами на нефть на закрытии предыдущей сессии.
Цены на нефть североморской марки Brent в ходе торгов 10 марта выросли почти на 10%, несколько отыграв предыдущее рекордное падение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
Напомним, на открытии сегодняшних торгов баррель нефти Brent резко подорожал на 7%, однако ближе к середине дня цены стабилизировались на отметке 36 долларов. Таким образом, нефть второй день продолжает отыгрывать рекордное падение с 1991 года, когда цены просели более чем на 30%.
С открытия торгов цены на нефть взлетели на 10%
По состоянию на 13:50 по киевскому времени цены на Brent достигли отметки в 37,71 доллара за баррель (+3,35 доллара). Это на 9,75% выше по сравнению с ценами на нефть на закрытии предыдущей сессии.
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