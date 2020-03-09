На 10% выросла цена на нефть

Апрельские фьючерсы нефти сорта WTI выросли на 11,8%, до 35,2 долларов за баррель.

Максимум зафиксирован на уровне 35,9 долларов.

Цена средиземноморской нефти марки Brent выросла на 10,8%, в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE майские фьючерсы набирали максимум 39,29 долларов. Это следует из данных торгов.

Фондовые биржи Китая на открытии торгов показывают слабый рост. Биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,25%, до 25 456,92, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,32%, до 3006,44.