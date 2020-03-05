Европе грозит экономический шок уровня 2008 года — Европейский центробанк

Из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Об этом во время телефонной конференции с лидерами ЕС заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, передает BloombergQuint.

По ее словам, без координации действий европейских государств "мы увидим сценарий, который многим из нас напомнит финансовый кризис 2008 года".

Лагард подчеркнула - если ЕС удастся скоординировано противодействовать коронавирусу и его влиянию на экономику, то экономический "шок" будет временным.

Она подчеркнула, что сейчас Европейский центральный банк изучает все возможные инструменты для того, чтобы смягчить удар коронавируса на экономику.