 

Порошенко с Гонтаревой раскачивают курс гривны через инвестфонды

Экономика Сегодня, 14:0194
Порошенко с Гонтаревой раскачивают курс гривны через инвестфонды

Причина - резкое подорожание доллара на всех фронтах: на межбанке он за два дня прибавил 80 копеек, и вышел на 25,82 грн/$, а в обменниках подорожал на полторы гривни и достигал вчера 27,10 грн/$.

 

У взлета курсов есть объективные причины: обвал на мировых рынках из-за резкого удешевления нефти, распространение коронавируса по всему миру и, конечно же, реакция неокрепшей украинской экономики и паника населения.
Однако ажиотаж и переполох в народных массах начался не на ровном месте, а вполне с конкретного валютного подорожания на межбанке: долгое время котировки там держались в районе 24,40-24,50 грн/$, и только к концу прошлой недели взлетели к 25,02 грн/$. С этого и начал зреть валютный ажиотаж, который за последние два дня перерос в валютную панику.
Виновники изначального курсового взлета вовсе не паникующие украинцы, испугавшиеся новой девальвации гривни, а совсем другая категория паникеров - это держатели ОВГЗ. Именно с них все началось.
Потому снова возник вопрос - кто именно держит значительную часть внутреннего госдолга Украины и почему ее распродает? Ведь это стало вопросом национальной безопасности, а не привычным обсуждением раскачки валютного рынка.
Всего у ОВГЗ 5 групп держателей. Крупнейшая на текущий момент - это украинские банки, а уже за ними идут все остальные, вот данные на 12 марта:
банки - 329,9 млрд грн;
Нацбанк - 324,6 млрд грн;
юридические лица (инвестфонды, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и др.) - 27,2 млрд грн;
нерезиденты - 123,8 млрд грн;
физлица - 8,8 млрд грн.
Самая проблемная группа держателей - это иностранцы. На них очень сложно повлиять, и они активнее всего торгуют гособлигациями на вторичном рынке. И именно это и создает проблемы для курса гривни. Нерезиденты стали перепродавать свои ОВГЗ банкам и прочим коллегам и конвертировать гривну на межбанке для вывода домой - именно с этого и начался нынешний обвал курса гривни.
На этот счет есть несколько версий:
Гривневые гособлигации распродавали иностранцы, которые выводили свои активы с развивающихся рынков и украинского в том числе. Причина - обвал цен на нефть, паника на мировых рынках из-за коронавируса.
ОВГЗ сбрасывали структуры бывшей власти. А именно бывшего президента Петра Порошенко, бывшего председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой и их приближенные.
От долговых бумаг избавлялись и те, и другие. Настоящие нерезиденты под давлением мирового кризиса, а наши люди - поскольку теряют рычаги давления на власть и влияние в Украине.
Проверить эти версии невозможно. Поскольку фактическими нерезидентами-покупателями украинских облигаций и правда являются западные инвестфонды, просто действуют они по поручению и за деньги наших олигархов и бывших чиновников. Их покупки в Украине совершаются через Clearstream - это крупный международный депозитарий.
Это очень важный момент: не украинский, а именно международный депозитарий, который не отчитывается никому.
Ни украинскому Нацбанку, ни Верховной Раде, ни любому другому органу власти. А значит сохраняет в тайне имена конечных держателей ОВГЗ - людей, которые решают, когда продавать бумаги и провоцировать панику на валютном рынке и обвал гривни. Они прекрасно понимают последствия своих поступков.
Списки структур, через которые они проводят сделки с ОВГЗ публиковались в 2019 году:
75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон);
10% - ICBC Standard Bank;
7,5% - Goldman Sachs;
4,2% - Merrill Lynch;
2,6% - JPMorgan Chase;
остальное - другие нерезиденты.
Однако, конечные держатели гособлигаций из нерезидентских портфелей известны украинским банкирам благодаря так называемому "телефонному праву". В первый раз имена стали всплывать на покупке бумаг: когда их перекупали на вторничном рынке на большом спросе. тогда от имени Порошенко и Гонтаревой связывались с первичными дилерами и просили продать интересующие выпуски ОВГЗ. А в последние недели эти же имена стали всплывать при сбросе гособлигаций и конвертации валюты.
Говорят, что руководству крупных банков открыто звонили и говорили о Порошенко и Гонтаревой, когда нужно было перепродать облигации и по невысокому курсу купить доллар. Также, говорят, в этой связи стали всплывать имена нынешнего председателя НБУ Якова Смолия, первого зампреда Катерины Рожковой и бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой.
Под присягой этого никто из банкиров не повторит, конечно, но об этом шепчет весь рынок.
Ведь налицо конфликт интересов и даже сговор. Поскольку эти люди определяют денежно-кредитную политику государства.
То есть решают, какие доходности ставить по ОВГЗ, влияют на рынок определяющие цены на бумаги, а главное напрямую из золотовалютного резерва продают доллар для вывода капиталов из бумаг в разгар кризиса.
Они подсказывают, когда выйти на покупку своего доллара, чтобы получить более привлекательный курс резервного доллара.
На протяжении одного дня одни банки получают государственную валюту от НБУ по 25,55 грн/$, а другие - по 25,80 грн/$. Так было буквально вчера. Кому - почем, решает нынешнее руководство Нацбанка, которое, вохможно, само владеет бумагами и помогает другим владельцам - бывшим начальникам (таким как Гонтарева и Порошенко). Причем, напомним, что речь идет не о долларе с валютного рынка, а о долларе из золотовалютного резерва Нацбанка.
Кто-то называет это конфликтом интересов, а кто-то - откровенным разворовыванием.
Где-то в США, например, за такое обязательно бы привлекли к ответственности. Вплоть до тюремного заключения. А в Украине такие вещи происходят регулярно, но все делают вид, что все в порядке вещей. Да и изначально так формулируют правила работы рынка валюты и ценных бумаг, чтобы нельзя было доказать сговор и злоупотребления.

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, Гонтарева, гривна, 7dniv, 7dnivinfo  
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