По рекордно низкой цене поставлять нефть планирует Саудовская Аравия

Как отмечается, Саудовская Аравия готова поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене 25 долларов за баррель.

Издание пишет, что так европейский нефтяной рынок "превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой".

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу с большой скидкой, по цене 25 доллларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, цены на нефть обрушились на фоне срыва сделки ОПЕК+ об ограничении добычи и угроз Эр-Рияда устроить ценовую войну на нефтяном рынке.