Впервые с февраля 2016 цены на нефть упали ниже 30 долларов

В частности, по состоянию на 15:31 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель. Это на 12,7% ниже показателя предыдущей торговой сессии.

При этом цена майского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 10,75% - до 28,32 доллара за баррель.

Цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Отметим, падение цен на нефть продолжается на фоне опасений замедления роста мировой экономики, а также падения спроса вместе с растущей добычей сырья. Кроме того, негативно на настроения инвесторов повлияла макроэкономическая статистика.