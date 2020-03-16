Впервые с января 2016 цены на нефть рухнули ниже 28 долларов

По состоянию на 11:45 по киевскому времени цена нефти Brent потеряла 2,78% по сравнению с предыдущей торговой сессией и опустилась до отметки 27,93 доллара за баррель. Это минимальное значение с января 2016 года.

Цены на нефть североморской марки Brent в ходе торгов 18 марта рухнули ниже 28 долларов впервые с января 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

При этом стоимость нефти марки WTI снизилась на 3,93% - до 25,93 доллара за баррель. Отмечается, что от еще более сильного падения цены на нефть удерживает информация о намерении крупнейших стран нарастить запасы в стратегических резервах.

Напомним, вслед за обвалом цен на нефть вторую неделю падают мировые финансовые рынки. В частности, американский индекс Dow Jones уже растерял весь рост за время президентства Дональда Трампа.