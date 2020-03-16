Впервые за 17 лет цены не нефть упали ниже 27 долларов

По состоянию на 15:29 по киевскому времени цены на нефть Brent торговались на отметке 26,68 доллара за баррель.

Это является минимальными с сентября 2003 года значениями.

Цены на нефть североморской марки Brent в ходе торгов 18 апреля упали ниже 27 долларов впервые за 17 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

При этом цены на майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отметки 24,44 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что американский фондовый рынок вырос после исторического обвала, который нивелировал рост индекса Dow Jones за время президентства Дональда Трампа. Рынки как и цены на нефть падают на фоне пандемии коронавируса в мире и ценовых войн на нефтяном рынке.