НБУ в ближайшее время завезет в Украину крупную партию наличных долларов

Как отметил Чурий, в начале этой недели в банках не хватало наличной валюты, что было связано с проблемами с авиасообщением.

Национальный банк Украины решает проблему с дефицитом наличной иностранной валюты. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

"Мы подключились к решению этой проблемы и уже обеспечили банки достаточным количеством банкнот в евро", - сообщил он.

По его словам, вчера НБУ провел первый аукцион и продал банкам 36 млн евро, предложив банкам 100 млн евро.

"Сегодня мы проводим еще один аукцион, уже на 200 млн евро продажи наличного евро за безналичный евро", - сообщил он, добавив, что аукционы продолжатся и на следующей неделе.

По его словам, в активной фазе находятся переговоры о доставке наличного доллара из США. "Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся завезти крупную партию наличного доллара, чтобы обеспечить работу касс банков по удовлетворению нужд населения", - добавил Чурий.