Рост курса доллара прогнозируют аналитики

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,6-7,5%.

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн", - сообщил он.

Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,86 грн до 27,80 грн (+7,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 2,4% до 3,3% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

При этом понедельника по четверг доллар сильно и устойчиво дорожал. Но уже в пятницу, благодаря интервенциям НБУ, доллар откатил назад, полностью отыграв рост за четверг, рассказал аналитик.