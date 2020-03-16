Из-за отъезда украинцев Польша рискует потерять 47 млрд долларов

Сообщается, что на строительный сектор Польши приходится 8% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. При этом значительную роль в строительной сфере Польши отыгрывают мигранты из Украины.

Польша рискует потерять около 47 млрд долларов из-за массового отъезда украинских рабочих мигрантов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили польские лоббисты, около 20% украинских работников строительного сектора уже вернулись в Украину и не вернутся до тех пор, пока не будут открыты границы. По предварительным оценкам в Польше работает около 2 млн украинцев.

"Закрытие европейских границ в попытке сдержать пандемию коронавируса может нанести потери строительной индустрии 47 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Такие прогнозы могут осуществиться в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Польше и продлением национальной изоляции.