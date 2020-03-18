Второй раз за месяц цены на нефть рухнули ниже 25 долларов

В частности, по состоянию на 16:25 по киевскому времени цены на нефть североморской марки Brent упали до 24,71 доллара за баррель.

По сравнению с предыдущим днем цены упали более чем на 6%.

Цены на нефть в ходе торгов 27 марта второй раз за месяц рухнули ниже 25 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Кроме того, цены на нефть американской марки WTI снизилась на 4,25% - до 21,64 доллара за баррель.

Отметим, на открытии торгов Brent выросла на заявлениях многих стран вложить огромные средства и принять другие меры по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса. Цены на нефть достигали отметки 26,56 доллара за баррель.