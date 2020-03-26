Без получения помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт, - Зеленский

При этом он отметил, что завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной рады.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - отметил Зеленский.

"Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами. Вся ответственность ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы будете в масках люди поймут кто вы. Выберите завтра правильный путь", - добавил президент.