Еще на 10% за день упали цены на нефть

В частности, по состоянию на 17:40 по киевскому времени цена нефти североморской марки Brent упала до 22,38 доллара за баррель.

С начала сегодняшних торгов цены на эту нефть упали на 10.27%.

Цены на нефть в ходе торгов 30 марта упали еще на 10% - до 22,37 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Кроме того, стоимость июньского фьючерса на нефть марки WTI находится на отметке 20,11 доллара за баррель, упав на 6,5%.

Отметим, цены на нефть находятся на минимальных с 2002 года значениях.

Напомним, ранее украинская компания "Укрнафта" заявила, что может остановиться из-за падения цен на нефть. В связи с этим компания просила о налоговых каникулах для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года, снизить ставки рентной платы с нынешних 31% до 6% либо же выкупить нераспроданные остатки по ценам аукционов.