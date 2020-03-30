До 10 долларов упала цена российской нефти

Как отмечается в сообщении, скидка на Urals относительно североморской нефти составляет 4,75 доллара за баррель (cif Роттердам). Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года.

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе в среду, 1 апреля, упала еще на 2,25 долларов до 10,54 долларов за баррель, минимального уровня с марта 1999 года. Об этом сообщает агентство Argus.

Стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении уменьшилась в среду также на 2,25 долларов за баррель, до минимального значения с марта 1999 года 12,79 долларов за баррель.

В агентстве также отметили, что в связи с падением цен, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Urals. Таким образом, с понедельника, 30 марта, цена российской нефти остается отрицательной.

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Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть выросли в четверг, 2 апреля, после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время ожидает соглашения, которое положит конец ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7,2% до 26,5 долларов за баррель, а WTI - на 6,4% до 21,6 долларов за баррель.