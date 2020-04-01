Изменения в госбюджет-2020 сегодня рассмотрят в Раде

Так, заседание комитета запланировано на 15:00. Однако не уточняется, состоится ли заседание в режиме видеоконференции.

Комитет по вопросам бюджета сегодня, 10 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются правительством в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует расписание заседаний комитетов, опубликованное на сайте Верховной рады.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в закон" О государственном бюджете Украины на 2020 год "(р.№3279, повторное первое чтение)", - указано в повестке дня.

Кроме того, члены комитета рассмотрят вопрос перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения, и распределение субвенции из госбюджета местным на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Напомним, в четверг утром анонсировалось заседание бюджетного комитета, на котором нардепы должны были рассмотреть изменения в бюджет-2020.