Дальнейшее снижение курса доллара прогнозируют Аналитики

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,60 до 27,26 грн (-1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,42/27,46 до 27,09/27,13 (-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,19/27,68 до 27,09/27,47 (-0,3%/-0,7%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,8% до 1,4% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 6-10 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 327,70 млн долларов и продал 44,50 млн долларов. Таким образом, чистая покупка выросла до 283,2 млн долларов по сравнению с 248,0 млн долларов неделей ранее.