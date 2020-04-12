Падение экономики Украины будет глубже, чем в целом в мире, - консенсус-прогноз

Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ, сократится на 3,0%.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", который подготовлен основе предположений сотрудников министерств и частных компаний.

Как отмечается в прогнозе, в 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году. В результате девальвационных процессов среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/доллар.

Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое составит 14,8%. Для поддержки спроса населения и смягчения негативных последствий введенных карантинных мероприятий возрастет бюджетная поддержка, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП.

Больше всего сдерживать экономическую динамику будут, розничная и оптовая торговля, транспорт, металлургия и машиностроение. Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года. Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Мигранты медленно возвращаться к городам работы за пределами Украины, как вследствие сохранения рисков заражения, так и через экономические проблемы в мире. Уровень безработицы по году будет значительным (9,4%).

Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%, которое не компенсирует падения в 2020 году. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику. Наибольший рост будет наблюдаться опять-таки в инвестициях - как эффект низкой базы - 6,9%. Безработица продемонстрирует постепенное снижение до 9,1%, но не выйдет на уровень допандемічний.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2021 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков. Все прогнозы представленные участниками опроса являются экспертными оценками специалистов, а не официальными прогнозами учреждений.