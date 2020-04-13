Курс доллара до конца года спрогнозировали Эксперты

Средний курс в 2020 году составит 28,85 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", который подготовлен основе предположений сотрудников министерств и частных компаний.

Согласно прогнозу, в 2021 году средний курс составит 30,00 гривен за доллар, в конце года - 30,75 гривен за доллар.

Как отмечается в прогнозе, курс доллара вырастет "в результате девальвационных процессов".

В консенсус-прогнозе также приводятся данные правительственного макропрогноза от 29 марта 2020 года, согласно которым средний курс в 2020 году составит 30 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2021 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков. Все прогнозы, представленные участниками опроса, являются экспертными оценками специалистов, а не официальными прогнозами учреждений.