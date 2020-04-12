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Экономика Сегодня, 10:02160
Рост курса доллара прогнозируют аналитики

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному.

 

Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на других сегментах рынка доллар незначительно вырос.

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1-27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", - сообщил он.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,20 до 27,01 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,06/27,09 до 27,10/27,13 (+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,03/27,38 до 27,05/27,38 (+0,05%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,2% за счет роста курса покупки при неизменном курсе продажи.

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