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Экономика Вчера, 20:3552
Информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения опроверг регулятор

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опровергла информацию относительно предложения повысить тарифы на электроэнергию для населения.

 

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Регулятор сообщил, что на данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета министров. 

"Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступало за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Впрочем, с введением в действие с 1-го июля 2019 новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

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