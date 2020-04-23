Изучение возможности майнинга криптовалют разъяснило Минэконэнерго

Министерство энергетики и охраны окружающей среды изучает возможности майнинга криптовалют для реализации избытка генерируемой в Украине электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства.

В министерстве отмечают, что на сегодня в Украине имеется профицит производства электроэнергии, что означает серьезные вызовы для украинской энергетики, требующие применения новых подходов. Также в ведомстве ссылаются на заявленный президентом Украины Владимиром Зеленским курс на диджитализацию.

"Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка", - говорится в сообщении.

Для этого в Минэконэнерго рассматривают возможность создания центров обработки данных рядом с АЭС. В "Энергоатоме" разработали пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в Энергодаре - городе-спутнике Запорожской АЭС. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД.

Предполагается, что в перспективе такие дата-центры смогут стать самоокупаемыми.