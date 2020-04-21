Поставки нефти в Европу и Азию сократила Саудовская Аравия

Саудовская Аравия выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, сократив поставки нефти на азиатский рынок.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров.

Saudi Aramco уведомила трейдеров о сокращении поставок в июне по крайней мере для 12 клиентов из стран Азии. Наиболее серьезные сокращения пришлось, в основном, на покупателей нефти из Китая и Индии, и некоторые из них пытались добиться увеличения поставок.

По данным издания, сокращение поставок саудовской нефти в Азию совпало по времени с повышением спроса в регионе на фоне восстановления экономики Китая и роста потребления топлива в Индии.