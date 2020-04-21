Помощь в области безопасности на 25 млн долларов США передали Украине

Соединенные Штаты передали Украине помощь в области безопасности на сумму в более 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Сообщается, что пакет помощи включает военное и медицинское оборудование для использования в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

"Несмотря на COVID19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности. На этой неделе отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.