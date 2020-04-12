Cитуацию на валютном рынке после карантина спрогнозировал глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина. Соответствующее заявление сделал глава НБУ Яков Смолий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Смолия изданию BBC News Украина.

Как отметил Смолий, в НБУ не ожидают, что после завершения карантина "все побегут покупать доллары".

По его прогнозу, в первую очередь население начнет тратить деньги, которые у них еще есть, поскольку есть определенный отложенный спрос.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций", - сказал он.

В то же время, как отметил Смолий, НБУ научился справляться с колебаниями курса. "Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 млрд долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения", - добавил он.

По его словам, сегодня курс даже немного укрепился и НБУ выкупает доллары на рынке в международные резервы.

"За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении. Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся", - добавил он.