Значительный спад экономической активности в мае констатирует НБУ

В начале мая 2020 года падения производства электроэнергии в Украине усилилось. Данные являются признаком значительного спада экономической активности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Экономический обзор недели Национального банка Украины.
По данным НБУ, в первой декаде мая усилился дисбаланс между спросом и предложением электроэнергии.
"Учитывая практически нулевое влияние погодного фактора (температура воздуха практически соответствовала прошлогодним значением), это свидетельствует о дальнейшем углублении спада промышленного производства и других видов деятельности в мае", - говорится в обзоре.