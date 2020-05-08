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Экономика Сегодня, 19:2348
Значительный спад экономической активности в мае констатирует НБУ

В начале мая 2020 года падения производства электроэнергии в Украине усилилось. Данные являются признаком значительного спада экономической активности.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Экономический обзор недели Национального банка Украины. 

По данным НБУ, в первой декаде мая усилился дисбаланс между спросом и предложением электроэнергии.

"Учитывая практически нулевое влияние погодного фактора (температура воздуха практически соответствовала прошлогодним значением), это свидетельствует о дальнейшем углублении спада промышленного производства и других видов деятельности в мае", - говорится в обзоре.

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Теги: news, новости, Украина, Экономика, Спад, 7dniv, 7dnivinfo  
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