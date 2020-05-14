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Экономика Сегодня, 10:3539
Официальный курс доллара впервые с начала месяца повысил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,58 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

 

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 26,5854 гривен за 1 доллар (0,0695 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 26,5159 гривен за 1 доллар.

В последний раз НБУ повышал официальный курс 5 мая - с 26,9592 до 26,9749 гривен за доллар.

Напомним, 20 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,09 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 мая справочный курс на уровне 26,56 грн/доллар, повысив его по сравнению с 19 мая (26,51 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 29,12 гривен за евро.

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