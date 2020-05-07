О новой программе сотрудничества предварительно договорились МВФ и Украина

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение МВФ от 21 мая.

Отмечается, что 21 мая группа сотрудников Международного валютного фонда во главе с Иванной Владков Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями.

"Новый stand-by с запрашиваемым доступом в размере 5 млрд долларов США будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19... Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится", - говорится в заявлении.

Также ожидается, что эта договоренность "станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки".

Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.

"Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в МВФ.