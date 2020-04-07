Взысканных судом в пользу Суркисов 400 млн грн намерен вернуть ПриватБанк

Государственный "ПриватБанк" обратился в Окружной административный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суд с двумя заявлениями. Банк хочет вернуть 407 млн грн, взысканных в 2018 судом в пользу семьи Суркисов.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Как отмечается в сообщении, это заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда по делам по искам АО "А-Банк" и ООО ФК "Динамо Киев", принадлежащих семье Суркисов. Согласно этим постановлениям с "ПриватБанка" было взыскано почти 407 млн грн еще в 2018 году.

Основанием для подачи заявлений стали установленные "ПриватБанком" обстоятельства, что сам Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером "ПриватБанка" Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1". Такое подтверждение содержится в иске Суркиса, который был подан совладельцем А-Банка в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связи с ПриватБанком.

В "ПриватБанке" отмечают, что обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале "1+1" опровергалась и опровергается Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине. Украинские суды удовлетворили иски А-Банка и ФК "Динамо" Киев", среди прочего, на основании заключения об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе "1+1".

"ПриватБанк" считает, что решения по делам А-Банка и ФК "Динамо Киев" должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Также по этим обстоятельствам должно быть подтверждено законность определения Игоря Суркиса связанной с "ПриватБанком" лицом.