В НБУ дали новый прогноз падения ВВП в 2020 году

Падение украинской экономики в следствие кризиса из-за пандемии может быть сильнее, чем ожидалось.

Национальный банк ухудшил прогноз по падению экономики в 2020 году с 5% до 6-7%.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах, это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария", - сказал он.

При этом он наставивает, что ситуация не настолько плохая, как ожидалось в начале карантина.

"Ситуация не самая лучшая, но мы не видим миллионов безработных или десятков тысяч закрытых компаний. Частично это объясняется тенденциями последних лет – стабильным ростом экономики и зарплат, массовой трудовой миграцией – а также высокой долей теневого сектора. Эти факторы сформировали определенный "жировой запас" у бизнеса и экономики в целом. Конечно, он небольшой, но на 3-4 месяца его должно хватить. Дальше – уже нет", - отметил Сологуб.

По данным Госстата, ВВП Украины за первые три месяца нынешнего года сократился на 1,5%.

В свою очередь Нацбанк ранее оценил падение ВВП в первом квартале в 0,5%.