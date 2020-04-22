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Экономика Сегодня, 13:0742
ВИКТОР СУСЛОВ, ЭКС-МИНИСТР УКРАИНЫ: ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА – СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕФЕРАТ ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА!
Виктор Суслов, экономист, экс-министр экономики Украины в 1997-98 годах, в интервью на канале Politeka Online заявил, что украинцы не переживут второго карантина а кризис будет только нарастать.

«Программа правительства – план, подана на рассмотрение Верховной Рады, большинство комитетов ВРУ с этим проектом не согласно. Шансов на то, что эта программа будет утверждена, практически нет на сегодня. Это связано с тем, что интеллектуальный уровень программы крайне низкий. В ней начисто отсутствует понимание современных экономических проблем для Украины, в ней нет ни одной цифры (расчета. Прим. ред.), в ней нет никакого прогноза, и там нет никаких конкретных мероприятий. Поэтому многие депутаты справедливо называют этот проект программы правительства студенческим рефератом для первого курса.

В грамотной правительственной программе ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть:

1. Раздел анализа реальной ситуации – правительство должно показать, что оно понимает глубину проблем, которые оно должно решать. Тех проблем, которые наиболее острые для Украины. Например, проблема деиндустриализации страны, современный кризис энергетики, растущая безработица – всё это должно быть описано в перечне проблем, которые нужно решать.

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2. В программе должно быть сформулировано общее направление экономической политики. Ранее партией «Слуга Народа» было заявлено, что они будут придерживать принципов политики либертарианства – максимального невмешательства правительства и государственной власти в развитие экономики. Эта политика провалилась, неудача правительства Гончарука показала, что направление было выбрано неправильно. Надо четко прописать, что Украина будет проводить политику экономического протекционизма (стимулирование собственного производства, защита своих внутренних рынков, реиндустриализация, защита национального производителя. Прим. ред.), как это делают США, многие европейские страны, Китай. Пока такую политику протекционизма Украина не проводит и правительство не понимает необходимости такой политики. Защита национальных интересов должна быть прежде всего.

3. В программе должен быть расписан перечень конкретных мероприятий – что нужно делать. В стране должна быть создана заново промышленная политика. Программы развития наукоемких и стратегически важных отраслей, например, авиа- и ракетостроение, энергетическое машиностроение. Современные власти этой темой не занимаются. По конкретным отраслям и стратегическим предприятиям, определятся сильные (конкурентные) стороны промышленности Украины, её «фишки». Необходимо поменять законодательство по госзакупкам – государство должно покупать продукцию украинского производства – это резко стимулирует нашу экономику. Проблема безработицы, потеря собственных трудовых ресурсов, граждан вынужденных работать за пределами Украины – это ненормально. Должны быть реальные программы занятости, основанные на создании рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности.

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Можно много говорить о плане правительства, главное, чтобы хоть что-то начинали делать. Пока что не начинают, и президент объяснил почему – что в стране кадровый кризис, что на должности в правительстве назначать некого, что компетентных людей в стране практически нет. Попытки привлечения иностранных граждан к управлению нашим государством – все это показывает неудачные решения. Надо находить грамотных специалистов, и они в Украине есть – просто Зеленский их не знает, поэтому опирается на «кадры 95 Квартала», хотя опытные люди есть и за пределами «95 Квартала».


Что такое и зачем нужна государственная кадровая политика?

При выборе профессионалов и специалистов неважно, относятся они к партии «Слуга Народа» или оппозиционным партиям. Люди есть, просто нужно грамотно проводить кадровую политику. Кадровая политика – это основная задача Президента Украины – правильно подобрать и назначить людей.

Именно в этой политике в нашей стране идет одна неудача за другой. А если люди назначаются некомпетентные, то мы имеем то, что сейчас имеем. Кризис в Украине углубляется, и будет углубляться.


Надо понимать, что некомпетентный министр не принимает решений, уровень принятия решений падает. Некомпетентный министр или его заместитель только подписывают решения, принятые и подготовленные на средних и нижних уровнях их подчиненными. Этот кризис системы государственного управления приводит к тому, что в стране появились отчётливые центробежные тенденции, когда региональные элиты крайне не удовлетворены ходом событий в стране и начинают перебирать на себя самые разные полномочия – региональные элиты начинают больше заботиться о своих регионах.
(Интеллектуально и профессионально региональные элиты сегодня часто превосходят представителей центральной власти. Исполнять идиотские решения Киева и вызывать на себя гнев избирателей в своих регионах, никто не хочет. Поэтому бестолковые решения центральной власти игнорируются, саботируются или открыто оспариваются представителями региональных элит. А это очень опасно. Потеря интеллектуального и профессионального превосходства вчера – потеря авторитета сегодня – потеря реальной власти, отложенная назавтра. Это грозит полной потерей контроля управления государством, и угрозу его распада. Прим.ред.)

В таком государстве мы живём, где сфера государственного управления становится сферой работы «95 Квартала»», а это уже не так смешно»,


- высказал свое мнение экономист.

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