ВИКТОР СУСЛОВ, ЭКС-МИНИСТР УКРАИНЫ: ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА – СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕФЕРАТ ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА!

интервью на канале Politeka Online

Комплексный анализ масштабов кризиса государственности Украины

15 главных направлений внутренней политики Украины

Что такое реальная государственная политика и политический курс?

10 доказательств, что государственной политики Украины не существует

«Программа правительства – план, подана на рассмотрение Верховной Рады, большинство комитетов ВРУ с этим проектом не согласно. Шансов на то, что эта программа будет утверждена, практически нет на сегодня. Это связано с тем, что интеллектуальный уровень программы крайне низкий. В ней начисто отсутствует понимание современных экономических проблем для Украины, в ней нет ни одной цифры (расчета. Прим. ред.), в ней нет никакого прогноза, и там нет никаких конкретных мероприятий. Поэтому многие депутаты справедливо называют этот проект программы правительства студенческим рефератом для первого курса.– правительство должно показать, что оно понимает глубину проблем, которые оно должно решать. Тех проблем, которые наиболее острые для Украины. Например, проблема деиндустриализации страны, современный кризис энергетики, растущая безработица – всё это должно быть описано в перечне проблем, которые нужно решать.Ранее партией «Слуга Народа» было заявлено, что они будут придерживать принципов политики либертарианства – максимального невмешательства правительства и государственной власти в развитие экономики. Эта политика провалилась, неудача правительства Гончарука показала, что направление было выбрано неправильно. Надо четко прописать, что Украина будет проводить политику экономического протекционизма (стимулирование собственного производства, защита своих внутренних рынков, реиндустриализация, защита национального производителя. Прим. ред.), как это делают США, многие европейские страны, Китай. Пока такую политику протекционизма Украина не проводит и правительство не понимает необходимости такой политики. Защита национальных интересов должна быть прежде всего.В стране должна быть создана заново промышленная политика. Программы развития наукоемких и стратегически важных отраслей, например, авиа- и ракетостроение, энергетическое машиностроение. Современные власти этой темой не занимаются. По конкретным отраслям и стратегическим предприятиям, определятся сильные (конкурентные) стороны промышленности Украины, её «фишки». Необходимо поменять законодательство по госзакупкам – государство должно покупать продукцию украинского производства – это резко стимулирует нашу экономику. Проблема безработицы, потеря собственных трудовых ресурсов, граждан вынужденных работать за пределами Украины – это ненормально. Должны быть реальные программы занятости, основанные на создании рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Можно много говорить о плане правительства, главное, чтобы хоть что-то начинали делать. Пока что не начинают, и президент объяснил почему – что в стране кадровый кризис, что на должности в правительстве назначать некого, что компетентных людей в стране практически нет. Попытки привлечения иностранных граждан к управлению нашим государством – все это показывает неудачные решения. Надо находить грамотных специалистов, и они в Украине есть – просто Зеленский их не знает, поэтому опирается на «кадры 95 Квартала», хотя опытные люди есть и за пределами «95 Квартала».

Что такое и зачем нужна государственная кадровая политика?

При выборе профессионалов и специалистов неважно, относятся они к партии «Слуга Народа» или оппозиционным партиям. Люди есть, просто нужно грамотно проводить кадровую политику.

Именно в этой политике в нашей стране идет одна неудача за другой. А если люди назначаются некомпетентные, то мы имеем то, что сейчас имеем. Кризис в Украине углубляется, и будет углубляться.

Надо понимать, что некомпетентный министр не принимает решений, уровень принятия решений падает. Некомпетентный министр или его заместитель только подписывают решения, принятые и подготовленные на средних и нижних уровнях их подчиненными. Этот кризис системы государственного управления приводит к тому, что в стране появились отчётливые центробежные тенденции, когда региональные элиты крайне не удовлетворены ходом событий в стране и начинают перебирать на себя самые разные полномочия – региональные элиты начинают больше заботиться о своих регионах.

В таком государстве мы живём, где сфера государственного управления становится сферой работы «95 Квартала»», а это уже не так смешно»,

Почему деградировало государственное управление?

Семь главных правил организации и управления

- высказал свое мнение экономист.