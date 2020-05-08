 

За второй месяц карантина обвалились зарплаты украинцев

Экономика Сегодня, 19:1133
За второй месяц карантина обвалились зарплаты украинцев

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн.

 

Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.

За второй месяц карантина обвалились зарплаты украинцев

Самая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве - 15278 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7560 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20256 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 3500 грн, где зарплаты за месяц упали на 38%.

Отметим, падение реальных зарплат украинцев наблюдалось в течение 2014-2015 годов. Однако затем зарплаты начали расти, а максимум был достигнут в июле 2019 года (10 971 грн). Кроме того, летом 2019 года зарплаты украинцев в третий раз достигли 400 долларов в валютном эквиваленте.

После этого зарплаты начали снижаться. При этом декабрь не является показательным, поскольку в этом месяце выплачиваются премии. Однако в марте 2020 года Госстат неожиданно зафиксировал резкий рост до 11 446 грн.

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Теги: news, новости, Украина, зарплаты, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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