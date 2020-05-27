 

Прогноз падения ВВП в Украине ухудшил Кабмин

Экономика Сегодня, 07:0016
Прогноз падения ВВП в Украине ухудшил Кабмин

В Кабинете министров ухудшили прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Ожидается, что падение экономики может составить от 4 до 8% по сравнению с предыдущим годом.

 

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина

В документе отмечается, что пандемия коронавируса нанесет огромный вред экономике всех без исключения стран.

"Согласно прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", - говорится в документе.

Такой прогноз развития событий обусловлен неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменением глобальных производственных цепочек.

"В итоге, согласно прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", - прогнозируют в Кабмине.

При этом отмечается, что падение экономики не закончится одновременно с распространением коронавируса. В правительстве говорят, что снижение ВВП может продолжаться еще в течение года.

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Теги: news, новости, Украина, ВВП, 7dniv, 7dnivinfo  
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