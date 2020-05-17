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Экономика Сегодня, 11:1548
Курс доллара на неделю спрогнозировали аналитики

В течение следующей недели курс доллара к гривне останется на уровне текущих значений. Существенных колебаний не ожидается на фоне плановых погашений госдолга.

 

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. 

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился незначительно и разнонаправлено: на межбанке он снизился, на других сегментах - вырос.

В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США вырос с 26,77 до 26,87 гривен (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,86/26,90 до 26,83/26,86 (-0,1%).

Средние курсы купли/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,67/26,94 до 26,77/27,01 (+0,4%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

"На ближайшую неделю курс доллара к гривне останется вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,1 гривен", - добавил Иосуб.

Он также отметил, что на этой неделе Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа, привлеченного под гарантию США, а общая сумма платежа превысила 1 млрд долларов.

Эти ОВГЗ были выпущены в 2015 году с процентной ставкой 1,847%. Минфин уточнил, что это второй из трех выпусков облигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых. Первый выпуск был погашен в мае 2019 года, а ОВГЗ, выпущенные в 2016 году, погасят в сентябре 2021 года.

Как отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буц, кредиты США предоставили существенную поддержку государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ.

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