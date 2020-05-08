 

Что мешает выдавать ипотеку под 10% сказали в Минфине

Экономика Сегодня, 13:4354
Что мешает выдавать ипотеку под 10% сказали в Минфине

Запуску обещанной президентом Украины Владимиром Зеленским ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения. В частности, нормы, связанные с пропиской детей.

 

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко. 

Министр подтвердил, что в целом цель о доступе каждого украинца к ипотеке под 10% достижима. Однако на сегодня этому мешают законодательные ограничения, которые касаются прописки.

"Если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неплатеже по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры. С точки зрения ставки, да, банки подтверждают, что 10% ипотека может быть", - добавил Марченко.

Отметим, до этого в Национальном банке заявляли, что для снижения ставок по ипотечным кредитам до 10% необходимо существенно снизить ставки по депозитам.

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Теги: news, новости, Украина, Ипотека, Минфин, 7dniv, 7dnivinfo  
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