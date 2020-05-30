Почти вдвое сократился транзит газа по территории Украины

Транзит газа по территории Украины за январь-май составляет 20 млрд кубометров. Это на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года (36,9 млрд куб. м).

Об этом сообщает пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

По данным компании, в январе-мае 2020 года средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб. м/сутки.

"При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, с начала года ОАО "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 млрд куб. м на 2020 год). "Со своей стороны ОГСТУ исполняет суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - добавили в пресс-службе.

Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".