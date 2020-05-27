На 2 июня официальный курс доллара снизил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 26,8181 гривен за 1 доллар (-0,0504 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 26,8685 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара снижается третий день подряд после достижения уровня 27 гривен 28 мая.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 июня справочный курс на уровне 26,82 грн/доллар, снизив его по сравнению с 29 мая (26,87 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 26,94 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 29,93 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,71 (26,79 - 29 мая), продажи - 27,02 (26,94 - 29 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,42 (29,40 - 29 мая), продажи - 29,93 (29,86 - 29 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,35 (3,33 - 29 мая), продажи 3,85 (3,83 - 29 мая) грн за 10 рублей.