К снижению транзита газа через Украину приведет "Турецкий поток-2"

Завершение строительства газопровода Турецкий поток-2 приведет к снижению транзита через Украину. Трубопровод идет через Болгарию и Сербию в Венгрию.
Об этом в Facebook заявил директор Оператора ГТС Сергей Макогон.
По его словам, ожидается снижение транзита через Украину на 10-12 млрд куб. м. уже в 2021 году.
"Активными темпами идёт строительство продолжения "Турецкого потока-2" - трубопровода через Болгарию и Сербию в Венгрию. Его завершение приведёт к снижению транзита через Украину на 10-12 млрд куб. м. уже в 2021 году", - написал Макогон.
Он также добавил, что Украина должна настоять на том, чтобы этот новый газопровод соответствовал новой газовой директиве, а его оператор получил сертификацию от Секретариата Энергетического Содружества.