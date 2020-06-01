 

В Минфине заявили, что Украина прошла кризис в экономике

Экономика Сегодня, 03:0042
В Минфине заявили, что Украина прошла кризис в экономике

Украиной пройден кризисный этап в экономике. Это дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен.

 

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Право на владу" на канале 1+1. 

По его словам, в мае в министерстве уже зафиксировали выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.

"Мы уверенно смотрим в будущее... Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года", - подчеркнул Марченко.

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