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Экономика Сегодня, 21:5146
Впервые "Укртранснафта" транспортирует американскую нефть WTI

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть марки WTI (West Texas Intermediate). Нефть будет транспортирована на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

 

Об этом говорится в сообщении "Укртранснафты" в Facebook. 

Как отметил оператор, сырье прошло проверку качественных показателей.

"Сегодня, 7 июня, Укртранснафта впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть - West Texas Intermediate (WTI). После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. "Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - сообщили в "Укртранснафте".

Таким образом компания имеет опыт транспортировки уже пяти сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI.

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Теги: news, новости, Украина, Нефть, WTI, 7dniv, 7dnivinfo  
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