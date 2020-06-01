Впервые "Укртранснафта" транспортирует американскую нефть WTI

Несмотря на то, что о важности диагностики говорят десятилетиями все врачи, большинство жителей Украины оказывается в кабинете диагноста только после обнаружения у себя симптомов. Как правило, обратившись к врачу, они рассчитывают получить пару рецептов на какие-нибудь таблетки, выслушать лекцию о

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