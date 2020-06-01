Госстат обнародовал данные по инфляции за май

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала 2020 года цены выросли на 1,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле 2020 года.

Продукты питания в Украине за май 2020 года подорожали на 1,3%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь - снизились на 1,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8% (в том числе газ подешевел на 16,8%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,1%, здравоохранение - подорожало на 0,3%, транспорт подешевел на 2,0% (в т.ч. цены на топливо снизились на 8,6%), цены на связь снизились на 0,1%, на отдых и культуру снизились на 0,8%, образование - без изменений, рестораны и гостиницы - выросли на 0,3%.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,8%.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев. Проведение монетарной политики НБУ направлено на приближение темпов инфляции к среднесрочной инфляционной цели 5%.