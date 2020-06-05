Официальный курс евро снизил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2020 года установил курс евро на уровне 30,08 гривен за евро. Это на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 июня установлен на таком уровне: 30,0872 гривен за евро (-0,0605 грн). При этом курс евро на 9 июня составляет 30,1477 гривен за евро.

Наличный рынок

Сегодня, 9 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 15 копеек до 30,11 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,69 - 5 июня), продажи - 30,11 (30,26 - 5 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 30,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,24 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 26,6412 гривен за 1 доллар (+0,0407 грн). При этом курс доллара на 9 июня составляет 26,6005 гривен за 1 доллар.